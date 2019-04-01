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Анна Семенович в Бурятии прокатилась на собачьих упряжках с хаски

Певица Анна Семенович показала своим подписчикам в Instagram, как она в Бурятии прокатилась на собачьих упряжках с хаски. Артистка призналась, что она всегда мечтала побывать на Байкале – самом большом озере нашей планеты.
Анна Семенович в Бурятии прокатилась на собачьих упряжках с хаски


В Бурятию Анна Семенович приехала в рамках своего гастрольного тура. 39-летняя исполнительница заявила, что ее «Байкальская рыбалка» удалась. Певица, несмотря на то, что дорога из Москвы к озеру долгая, хочет вернуться сюда еще раз летом и искупаться в Байкале.

Фолловеры посоветовали артистке выбрать для отпуска август, хотя даже в этом месяце вода в самом большом озере мира очень холодная.
В Instagram популярная исполнительница показала видео и фото, на которых она запечатлена в собачьей упряжке с хаски. Анна Семенович прокатилась по замерзшему Байкалу и получила массу положительных эмоций. Певица призналась, что ее поразили ласковые и умные собаки, с которыми она успела даже подружиться.

В конце марта Анна Семенович удивила своих поклонников фотографией, на которой она предстала в образе шатенки. Певица сделала селфи с темными волосами и рваной челкой. В результате она призналась фолловерам, что временно сменила свой имидж ради съемок в картине «Гардемарины». Подробности съемочного процесса и имя своего персонажа знаменитость пока не раскрывает.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:55

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