Дочь Дмитрия Маликова Стефания показалась фанатам старше своего возраста

На фото наследница Дмитрия Маликова предстала в сером пиджаке в полоску, наброшенном на белую блузу. Юная особа «послала поцелуи» своим поклонникам и призналась, что очень счастлива. Подписчикам образ дочери композитора показался слишком строгим для девушки 19-летнего возраста и старит ее.Многие фанаты подозревают, что в последнее время Стефания Маликова серьезно увлеклась бьюти-процедурами, так как ее лицо утратило естественность и заметно увеличились губы. Некоторые разочаровано отметили- выглядит юная дочь музыканта, как 40-летняя женщина.