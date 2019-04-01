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Дочь Дмитрия Маликова Стефания показалась фанатам старше своего возраста

Стефания Маликова, отправившаяся в Париж, обнародовала в Instagram-микроблоге снимки, сделанные на балконе. Поклонники раскритиковали 19-летнюю дочь известного музыканта за желание казаться старше своего возраста, из-за чего она выглядит как зрелая женщина.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показалась фанатам старше своего возраста

На фото наследница Дмитрия Маликова предстала в сером пиджаке в полоску, наброшенном на белую блузу. Юная особа «послала поцелуи» своим поклонникам и призналась, что очень счастлива. Подписчикам образ дочери композитора показался слишком строгим для девушки 19-летнего возраста и старит ее.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показалась фанатам старше своего возраста

Многие фанаты подозревают, что в последнее время Стефания Маликова серьезно увлеклась бьюти-процедурами, так как ее лицо утратило естественность и заметно увеличились губы. Некоторые разочаровано отметили- выглядит юная дочь музыканта, как 40-летняя женщина.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:46

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