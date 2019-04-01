Спустя 35 лет сбывается пророчество Айзека Азимова на 2019 год





Еще 35 лет назад популярный американский писатель так вдохновился идеей о предсказании будущего, что даже не подозревал о том, насколько реальными станут его слова.Редакция газеты The Sun уже проводила такой эксперимент с романом Джорджа Оруэлла «1984». В своей книге автор размышлял о будущем еще в 1949 году.После первого случая, редакция приступила к работе над прогнозом от известного писателя-фантаста Айзека Азимова. Как выяснилось, автор знал немало о человеческом развитии.Первой причиной, которая заставляет поверить писателю, является ядерная война. Ее Айзек опасался больше всего. В то время отношения между США и СССР являлись вражескими. Автор предостерег, что возникновение конфликта поставит крест на будущем населения.За прогнозом фантаста, немногие из людей останутся живы, но он все же отказался говорить о глобальном разрушении.Следующим предсказанием Азимова стала массовая компьютеризация. Он выдвинул предположение, что уже в 2019 компьютеры станут неотъемлемой частью человеческой жизни и будут применяться везде.Писатель также сопоставил развитие техники с гонкой вооружений. Он верил в давление правительства на ученых для беспрерывного создания чего-то нового. Примером этому являются три страны, которые изобретают новейшие компьютеры и развивают технологии – США, Китай, и Россия.Также писатель-фантаст предсказал исчезновение многих видов профессий. Еще 35 лет назад он был уверен в том, что роботы вытеснят людей к нынешнему времени, что и наблюдается в мире. Технический прогресс делает работу телефонистов и стенографистов ненужной. В скором времени и курьеры с водителями останутся без дела.В своей прогнозе Азимов рассказывал о освоении Луны в 2019 году, но пока только это предсказание остается простым предположением.