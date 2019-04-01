Вера Алентова призналась, что Владимир Меньшов не хотел с ней венчаться





Вера Алентова снялась во всех фильмах режиссера Владимира Меньшова. Актриса призналась телеведущему, что в картине «Зависть богов» она очень смущалась, так как пришлось играть откровенную сцену с партнером Анатолием Лобоцким.В «Судьбе человека» артистка рассказала, что ее семья жила бедно. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия, но Вере Алентовой пришлось жить с ребенком в комнате в общежитии театра, а ее супруг был в другом общежитии, так как получал второе высшее образование. В жизни знаменитостей позже возникла ситуация, когда они хотели подать на развод. Режиссер приходил к дочери только по выходным и когда Юлию отдавали в школу, между родителями вновь «вспыхнула искра». Владимир Меньшов в интервью Борису Корчевникову говорил, что именно ребенок вновь свел его с супругой.Вера Алентова рассказала, что ей и Юлии Меньшовой пришлось долго уговаривать режиссера, чтобы тот прошел обряд крещения. После этого друг семьи уговорил Владимира Меньшова, чтобы тот повенчался с женой. Для него это решение далось очень сложно. Актриса признается, что после совершенного таинства ей стало спокойно на душе. Вера Алентова убеждена, что это прекрасно, когда супруги стареют вместе и доживают до «золотой свадьбы».