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Анна Семенович для нового клипа «поправилась» на 40 кг

Поклонники Анны Семенович очень удивились, увидев на днях в Сети фотографии звезды, располневшей на несколько размеров. Оказалось, тройной подбородок и пышные формы у певицы появились благодаря гримерам, готовившим ее к съемкам клипа на песню «Хочешь».
Анна Семенович для нового клипа «поправилась» на 40 кг

В музыкальном ролике Семенович примерила на себя роль домохозяйки с весом более 90 кг, разбаловавшей мужа вниманием и вкусной едой. По сюжету, герой харизматичного Станислава Дужникова предлагает надоевшей супруге развестись, а она, заручившись поддержкой подруги(Татарки ФМ) и мамы (Розы Сябитовой), старается его удержать. В борьбу за возлюбленного женщина подключает изнурительные диеты, утомительные упражнения, пытается привлечь его внимание ролевыми играми. Премьеру клипа, насыщенного искрометным юмором, гротескными образами, абсурдными ситуациями, Семенович подготовила ко Дню смеха.
Анна Семенович для нового клипа «поправилась» на 40 кг

Во время работы над роликом певица приезжала на съемки к пяти утра, так как гримерам требовалось четыре часа, чтобы превратить изящную звезду в 100-килограммовую домохозяйку. Весь костюм артистки весил около 6 кг, и в нем ей приходилось танцевать, ездить по городу. На фоне этого одеяния, как призналась Семенович, ее пышная грудь «померкла». Спасли ситуацию бюстгальтер «пуш-ап» и подкладки на грудь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:16

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