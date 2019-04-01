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Учёные: Роботы с чувством юмора способны ради шутки убить человека

Зарубежные учёные предупредили о том, что роботы с чувством юмора могут оказаться опаснее для общества, чем таковые, лишённые этой способности. Как предполагается, данные машины «шутки ради» будут способны убить человека.
Учёные: Роботы с чувством юмора способны ради шутки убить человека

Юмор представляет собой черту, присущую индивидууму и делающую его особенным. Когда же разработчики пытаются «обучить» нейросеть этому, выдаваемый ею результат не всегда оказывается смешным. Более того, «шутки» таких роботов могут лишить человека жизни, полагает компьютерный лингвист из Техаса Кики Хемпельман, а потому она выступает против «привития» машинам чувства юмора.

«Искусственный разум не сможет шутить достойно, так как он упускает из виду контекст», – пояснила американский учёный.

С ней не согласен специалист в области вычислительной техники из Германии Тристан Миллер, подчёркивая, что юмор – это одна из наиболее сложных отраслей для понимания механизма искусственного интеллекта. Данный эксперт приветствует попытки коллег «научить» роботов шутить, так как в таком случае они станут более привлекательными для человечества.

Однако Кики Хемпельман не разделяет энтузиазма Тристана Миллера, заявляя: машины будут искать юмор в тех ситуациях, где он абсолютно не присутствует.

«Такие роботы могут начать убивать людей, сочтя это забавным», – приводит слова исследовательницы интернет-портал «ПолитРоссия».



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:07

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