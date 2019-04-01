СМИ: Что изменится в жизни жителей России с апреля





Относительно ОСАГО, то с 1 апреля будет введен новый порядок расчета скидки, которая предусмотрена за безаварийную езду по договорам страхования. Цена будет зависеть от коэффициента «бонус-малус», начисление которого теперь предусмотрено только один раз за год. Кроме этого, автолюбители смогут с начала апреля самостоятельно при оформлении ОСАГО выбирать страховую компанию. Это будет происходить через системы «Единый агент» и «Е-Гарант».Российское правительство постановило, что с 1 апреля текущего года все социальные пенсии будут проиндексированы на 2%. Эти изменения коснутся 4 миллионов граждан. Повышение пенсий ожидает участников ВОВ, военнослужащих, лиц, которые пострадали от техногенных или радиационных катастроф, а также членов летно-испытательного состава. На повышение других выплат, которые напрямую зависят от роста социальных пенсий, было выделено 7 миллиардов рублей.Перечень товаров, которые входят в детскую и продовольственную группы, и облагаются по ставке НДС 10%, обновится с начала этого месяца. Изменится электронный формат подачи счета-фактуры и универсального передаточного документа.С завтрашнего дня, 2 апреля, будут внесены некоторые изменения в процедуру лицензирования деятельности организаций, которые проводят азартные игры. Предполагается, что компании установят различные категории риска. В зависимости от того, низкий, умеренный, средний или значительный риск, будут проводиться плановые проверки разной степени сложности.Также в начале апреля вступят изменения, инициированные Минтруда, по поводу расширения списка работников, которые имеют право на бесплатное лечебное питание.