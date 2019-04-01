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СМИ: Что изменится в жизни жителей России с апреля

В СМИ появилась обзорная информация по поводу того, что изменится в жизни жителей России с апреля текущего года. Вступят в силу некоторые изменения в законодательстве РФ, которые коснуться правил ОСАГО, индексаций пенсий, детских и продовольственных товаров, которые облагаются по ставке НДС 10%.
СМИ: Что изменится в жизни жителей России с апреля


Относительно ОСАГО, то с 1 апреля будет введен новый порядок расчета скидки, которая предусмотрена за безаварийную езду по договорам страхования. Цена будет зависеть от коэффициента «бонус-малус», начисление которого теперь предусмотрено только один раз за год. Кроме этого, автолюбители смогут с начала апреля самостоятельно при оформлении ОСАГО выбирать страховую компанию. Это будет происходить через системы «Единый агент» и «Е-Гарант».

Российское правительство постановило, что с 1 апреля текущего года все социальные пенсии будут проиндексированы на 2%. Эти изменения коснутся 4 миллионов граждан. Повышение пенсий ожидает участников ВОВ, военнослужащих, лиц, которые пострадали от техногенных или радиационных катастроф, а также членов летно-испытательного состава. На повышение других выплат, которые напрямую зависят от роста социальных пенсий, было выделено 7 миллиардов рублей.

Перечень товаров, которые входят в детскую и продовольственную группы, и облагаются по ставке НДС 10%, обновится с начала этого месяца. Изменится электронный формат подачи счета-фактуры и универсального передаточного документа.

С завтрашнего дня, 2 апреля, будут внесены некоторые изменения в процедуру лицензирования деятельности организаций, которые проводят азартные игры. Предполагается, что компании установят различные категории риска. В зависимости от того, низкий, умеренный, средний или значительный риск, будут проводиться плановые проверки разной степени сложности.

Также в начале апреля вступят изменения, инициированные Минтруда, по поводу расширения списка работников, которые имеют право на бесплатное лечебное питание.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:00

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