Ученые создали новый клей после исследования слюны пчел





Команда специалистов из Технологического института Джорджии вместе с ведущим автором Карсоном Мередитом исследовала клей, которые пчелы применяют для приклеивания пыльцы к себе. В опубликованной журналом Nature Communications статье, ученые рассказали о результатах работы.Как выяснилось, клей, состоящий из двух компонентов, является надежным помощником пчел для прочного крепления пыльцы.В состав клея входят слюнные выделения насекомых, которые скрепляют пыльцу вместе, а также растительное масло. Оно защищает склеенную пыльцу от избытка влаги или пересыхания, чтобы состав не потерял свои клеящие свойства.Насекомое очень быстро избавляется от своего груза едва добираясь до гнезда. Специалисты утверждают, что этому способствует адгезивная смесь. Она помогает и выдерживать тяжести, и легко от них освобождаться.Ученый Карсон Мередит уверяет в том, что данная схема может помочь разработать другие адгезивные материалы, которые будут оснащены внешним водостойким масляным слоем. Это позволит намного лучше переносить перепады влажности.Офис научных исследований BBC в США решил оказать финансовую помощь исследованию.