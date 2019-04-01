На «Автоторе» продемонстрировали новый модельный ряд Hyundai New Mighty





Ранее на заводе «Автотор» для автомобилей Hyundai было подготовлено несколько цехов для сборки, окраски и сварки. В окраске использован вторичный грунт, благодаря чему не появляется коррозия и механические повреждения. Также все шасси имеют широкую гамму универсальных и специализированных настроек.Недавно в рамках дилерской конференции Hyundai Truck and Bus, которая проходит каждый год, состоялась премьера показа нового модельного ряда среднетоннажных машин Hyundai – New Mightу. О стоимости транспортных средств пока неизвестно.