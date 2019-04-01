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На «Автоторе» продемонстрировали новый модельный ряд Hyundai New Mighty

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company продемонстрировала новый модельный ряд своих грузовых автомобилей New Mighty. Пресс-секретарь автопроизводителя рассказал, что на мировой рынок машина попадет уже в этом году.
На «Автоторе» продемонстрировали новый модельный ряд Hyundai New Mighty

Ранее на заводе «Автотор» для автомобилей Hyundai было подготовлено несколько цехов для сборки, окраски и сварки. В окраске использован вторичный грунт, благодаря чему не появляется коррозия и механические повреждения. Также все шасси имеют широкую гамму универсальных и специализированных настроек.

Недавно в рамках дилерской конференции Hyundai Truck and Bus, которая проходит каждый год, состоялась премьера показа нового модельного ряда среднетоннажных машин Hyundai – New Mightу. О стоимости транспортных средств пока неизвестно.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:46

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