«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская раздумывает над новым псевдонимом сына

Прозвище Гном Гномыч прикрепилось за Плющенко-младшим после участия звездной четы вместе с новорожденным ребенком в фотосессии, где малыш позировал в оригинальном колпаке для младенцев. Рудковская считает, что ее сын уже слишком взрослый для такого образа. Наследник фигуриста и продюсера уже самостоятельно зарабатывает, строит спортивную карьеру, выступает в ледовых шоу отца, участвует в модных показах. Звездная мать недавно призналась, она практически не покупает сыну одежду. Мальчик получает стильные наряды в подарок от знакомых дизайнеров и друзей.Знаменитость задумалась, лучше оставить в социальных сетях имя Саша или придумать новое прозвище. Рудковская не исключает, что они с мужем станут называть сына ЧебуСашка по образу недавно запущенных ею игрушек.