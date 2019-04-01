«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская раздумывает над новым псевдонимом сына
Яна Рудковская задумалась, не взрослый ли ее сын Александр для имени Гном Гномыч, прикрепившегося к нему почти с рождения. Теперь продюсер подбирает новый псевдоним для шестилетнего наследника.
Прозвище Гном Гномыч прикрепилось за Плющенко-младшим после участия звездной четы вместе с новорожденным ребенком в фотосессии, где малыш позировал в оригинальном колпаке для младенцев. Рудковская считает, что ее сын уже слишком взрослый для такого образа. Наследник фигуриста и продюсера уже самостоятельно зарабатывает, строит спортивную карьеру, выступает в ледовых шоу отца, участвует в модных показах. Звездная мать недавно призналась, она практически не покупает сыну одежду. Мальчик получает стильные наряды в подарок от знакомых дизайнеров и друзей.
Знаменитость задумалась, лучше оставить в социальных сетях имя Саша или придумать новое прозвище. Рудковская не исключает, что они с мужем станут называть сына ЧебуСашка по образу недавно запущенных ею игрушек.
Прозвище Гном Гномыч прикрепилось за Плющенко-младшим после участия звездной четы вместе с новорожденным ребенком в фотосессии, где малыш позировал в оригинальном колпаке для младенцев. Рудковская считает, что ее сын уже слишком взрослый для такого образа. Наследник фигуриста и продюсера уже самостоятельно зарабатывает, строит спортивную карьеру, выступает в ледовых шоу отца, участвует в модных показах. Звездная мать недавно призналась, она практически не покупает сыну одежду. Мальчик получает стильные наряды в подарок от знакомых дизайнеров и друзей.
Знаменитость задумалась, лучше оставить в социальных сетях имя Саша или придумать новое прозвище. Рудковская не исключает, что они с мужем станут называть сына ЧебуСашка по образу недавно запущенных ею игрушек.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:39