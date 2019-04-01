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«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская раздумывает над новым псевдонимом сына

Яна Рудковская задумалась, не взрослый ли ее сын Александр для имени Гном Гномыч, прикрепившегося к нему почти с рождения. Теперь продюсер подбирает новый псевдоним для шестилетнего наследника.
«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская раздумывает над новым псевдонимом сына

Прозвище Гном Гномыч прикрепилось за Плющенко-младшим после участия звездной четы вместе с новорожденным ребенком в фотосессии, где малыш позировал в оригинальном колпаке для младенцев. Рудковская считает, что ее сын уже слишком взрослый для такого образа. Наследник фигуриста и продюсера уже самостоятельно зарабатывает, строит спортивную карьеру, выступает в ледовых шоу отца, участвует в модных показах. Звездная мать недавно призналась, она практически не покупает сыну одежду. Мальчик получает стильные наряды в подарок от знакомых дизайнеров и друзей.
«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская раздумывает над новым псевдонимом сына

Знаменитость задумалась, лучше оставить в социальных сетях имя Саша или придумать новое прозвище. Рудковская не исключает, что они с мужем станут называть сына ЧебуСашка по образу недавно запущенных ею игрушек.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:39

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