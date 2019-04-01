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Звезда «Дом-2» Виктория Боня призналась, что может совсем скоро насовсем переехать в Россию

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня сообщила, что в ближайшее время может навсегда переехать в Москву.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня призналась, что может совсем скоро насовсем переехать в Россию

Как утверждает телезнаменитость, у нее очень много дел в русской столице.

Всем известно, что Виктория проживает в Монако вместе со своей единственной наследницей Анджелиной Летицией уже несколько лет, однако Боня регулярно приезжает в Россию, чтобы принять участие в той или иной видео- и фотосъемке.

Несколько часов назад в Интернете появилось свежее интервью с Викторией, в котором она призналась, что уже сейчас присматривает учебное заведения для дочери, ведь вполне вероятно, что совсем скоро насовсем переедет в Москву.

По словам Бони, очень серьезную роль для переезда в РФ может сыграть ее работа, так как больше всего предложений по съемкам она получает именно от российских заказчиков.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня призналась, что может совсем скоро насовсем переехать в Россию

Нужно сказать, что для бывшей участницы телестройки «Дом-2» переезд из Монако в Москву является невероятно ответственным шагом, а для ее единственной дочери он может стать настоящей проверкой.

Впрочем, Виктория убеждена, что так как ее дочери еще совсем мало лет, адаптация к новому месту может пройти весьма легко, и девочка быстро найдет себе новых приятелей, пишет Dom2life.

К слову, многие интернет-пользователи уже активно обсуждают возможный переезд Бони в Москву. По мнению фолловеров, звезда «Дома-2» до последнего пыталась обжиться в другой стране, однако сейчас осознала, что ей куда проще жить в России.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:09

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