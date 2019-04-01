«Вместо глазных капель»: Медики разработали противоаллергические контактные линзы





Дело в том, что противоаллергические средства коррекции зрения пропитаны антигистаминным медпрепаратом, облегчающим проявления заболевания. Для проверки эффективности разработки пациенты, которые носили обычные контактные линзы и вдобавок страдали от аллергии, были разделены на три группы: первым предоставлялись пропитанные кетотифеном линзы, вторым – с плацебо, третьим – две разных (одна - с плацебо, вторая - с лекарством).В ходе эксперимента через четверть часа после ношения линз медики подвергали испытуемых воздействию аллергенов, после чего те должны были оценить степень раздражения их глаз по 4-балльной шкале. В итоге разработка исследователей оказалась эффективной: те, кто её использовал, в среднем давали оценку 0,5 балла, в то время как получившие плацебо – 1,8.Повторный эксперимент продемонстрировал такие же результаты.