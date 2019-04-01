Владимир Познер не надеялся дожить до своего 85-летия
Владимир Познер 1 апреля отмечает 85-летие и удивляется, что столько прожил. Дни рождения известный телеведущий всегда празднует со своими самыми близкими друзьями.
Журналист отмечает, эти мероприятия проходят без так называемой «обязаловки». Познер часто путешествует за границу, любит посещать Париж, где родился, а в этом году собирается отправиться в Рим. Знаменитость в дни рождения с радостью принимает искренние поздравления от друзей и родных людей.
Телеведущий удивляется своему возрасту, так как в молодости, когда наступил очень сложный для него период, думал, что больше 33-х не проживет. Журналист был уверен в скорой гибели, но к счастью, ошибался. Звезда не жалуется на здоровье и в 85 лет ведет активную жизнь: играет в теннис, любит проводить время с внуками.
Познер продолжает работать и не думает о выходе на пенсию. Он, несмотря на все заслуги, остается скромным человеком и предпочитает не называть себя «звездой журналистики», а отношение к нему, как к гуру, знаменитость смущает.
Журналист отмечает, эти мероприятия проходят без так называемой «обязаловки». Познер часто путешествует за границу, любит посещать Париж, где родился, а в этом году собирается отправиться в Рим. Знаменитость в дни рождения с радостью принимает искренние поздравления от друзей и родных людей.
Телеведущий удивляется своему возрасту, так как в молодости, когда наступил очень сложный для него период, думал, что больше 33-х не проживет. Журналист был уверен в скорой гибели, но к счастью, ошибался. Звезда не жалуется на здоровье и в 85 лет ведет активную жизнь: играет в теннис, любит проводить время с внуками.
Познер продолжает работать и не думает о выходе на пенсию. Он, несмотря на все заслуги, остается скромным человеком и предпочитает не называть себя «звездой журналистики», а отношение к нему, как к гуру, знаменитость смущает.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:24