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Владимир Познер не надеялся дожить до своего 85-летия

Владимир Познер 1 апреля отмечает 85-летие и удивляется, что столько прожил. Дни рождения известный телеведущий всегда празднует со своими самыми близкими друзьями.
Владимир Познер не надеялся дожить до своего 85-летия

Журналист отмечает, эти мероприятия проходят без так называемой «обязаловки». Познер часто путешествует за границу, любит посещать Париж, где родился, а в этом году собирается отправиться в Рим. Знаменитость в дни рождения с радостью принимает искренние поздравления от друзей и родных людей.

Телеведущий удивляется своему возрасту, так как в молодости, когда наступил очень сложный для него период, думал, что больше 33-х не проживет. Журналист был уверен в скорой гибели, но к счастью, ошибался. Звезда не жалуется на здоровье и в 85 лет ведет активную жизнь: играет в теннис, любит проводить время с внуками.
Владимир Познер не надеялся дожить до своего 85-летия

Познер продолжает работать и не думает о выходе на пенсию. Он, несмотря на все заслуги, остается скромным человеком и предпочитает не называть себя «звездой журналистики», а отношение к нему, как к гуру, знаменитость смущает.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:24

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