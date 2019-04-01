АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ольга Зуева удивила поклонников кольцом на безымянном пальце

В своем микроблоге Instagram в разделе Stories актриса Ольга Зуева опубликовала снимок своей руки, на которой сидит божья коровка. Но поклонников удивило кольцо на безымянном пальце знаменитости, а не красота показанной фотографии.
Ольга Зуева удивила поклонников кольцом на безымянном пальце


По мнению поклонников Ольги Зуевой, это украшение очень напоминает помолвочное кольцо. Поэтому фолловеры полагают, что вскоре актриса пойдет под венец со своим избранником – актером Данилой Козловским. Пара вместе уже четыре года и за этот период успела пройти через множество испытаний. Несмотря на то, что родители были против их отношений, актеры смогли отстоять свою любовь.

Ольга Зуева не часто публикует снимки со своим возлюбленным. Исключением являются фотографии с их совместного отдыха. После того, как актриса поделилась фото с кольцом на безымянном пальце, пара возможную помолвку никак еще не прокомментировала. Данила Козловский и его избранница активно принимают участие в творческих проектах друг друга. Недавно знаменитости дебютировали как режиссеры, представив свои работы «На районе» и «Тренер».

Ольга Зуева удивила поклонников кольцом на безымянном пальце


Ранее поклонники подозревали, что Ольга Зуева и ее коллега обручились. Примерно полгода назад в Сети обсуждали крупное украшение на безымянном пальце актрисы. Пресса твердила, что вскоре состоится свадьба знаменитостей. Но перешли ли влюбленные на новый этап отношений-до сих пор неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Роботы с чувством юмора
СМИ: Что изменится в жизни жителей
Ученые создали новый клей после
На «Автоторе» продемонстрировали новый
«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская
«Вместо глазных капель»: Медики
Владимир Познер не надеялся дожить до
Ольга Зуева удивила поклонников кольцом
Звезда «Дом-2» Виктория Боня
Samsung Group выпустила Gear S3
Катастрофическое снижение мужских
Станислав Садальский вспомнил о
Ляйсан Утяшева в Израиле сбросила
«Вопросы к организаторам»: PR-менеджер
В Facebook станет доступна новая опция
Названы 7 главных страхов при
Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила,
Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила
Психологи: Жители США все чаще
Коллеги поддержали пытающегося похудеть
Мадонна выступит на «Евровидении» за
Ослепшая Рина Зеленая провела остаток
Нюша после рождения первенца пытается
Комик Джоэл Криси рассказал о
Американцы рассказали о чрезмерной
Альбина Джанабаева показала фото в
Госавтоинспекция РФ усилит контроль за
Дочь Владимира Машкова Мария решилась
Энрике Иглесиас показал видео, на
Ученые рассказали, как стать счастливее
Просмотреть все новости