Ольга Зуева удивила поклонников кольцом на безымянном пальце

По мнению поклонников Ольги Зуевой, это украшение очень напоминает помолвочное кольцо. Поэтому фолловеры полагают, что вскоре актриса пойдет под венец со своим избранником – актером Данилой Козловским. Пара вместе уже четыре года и за этот период успела пройти через множество испытаний. Несмотря на то, что родители были против их отношений, актеры смогли отстоять свою любовь.Ольга Зуева не часто публикует снимки со своим возлюбленным. Исключением являются фотографии с их совместного отдыха. После того, как актриса поделилась фото с кольцом на безымянном пальце, пара возможную помолвку никак еще не прокомментировала. Данила Козловский и его избранница активно принимают участие в творческих проектах друг друга. Недавно знаменитости дебютировали как режиссеры, представив свои работы «На районе» и «Тренер».Ранее поклонники подозревали, что Ольга Зуева и ее коллега обручились. Примерно полгода назад в Сети обсуждали крупное украшение на безымянном пальце актрисы. Пресса твердила, что вскоре состоится свадьба знаменитостей. Но перешли ли влюбленные на новый этап отношений-до сих пор неизвестно.