Samsung Group выпустила Gear S3 frontier для фанатов футбола





Samsung Gear S3 frontier уже доступен к приобретению в фирменных магазинах ФК «Спартак» и в онлайн-шоп Ozon. Стоимость гаджета составляет от 18 500 рублей. Корпус Gear S3 frontier выполнен из нержавеющей стали 316L, что делает его противоударным. Функционируют часы даже при критических температурах воздуха и работают на одной подзарядке до 4 дней. Устройство обладает вращающимся безелем и ярким экраном.Помимо этого производитель Samsung выпустил ограниченный тираж ремешков с символикой «Спартака». Их можно приобрести в России от 1934 рублей. Бонусом к каждой покупке смарт-часов Gear S3 frontier является автограф одного из участников футбольного клуба и электронный код для скачивания фирменного интерфейса.