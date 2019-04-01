Samsung Group выпустила Gear S3 frontier для фанатов футбола
Южнокорейская группа компаний Samsung Group выпустила новую вариацию «умных» часов Gear S3 frontier для фанатов футбола в ограниченном количестве. При покупке устройства потребитель получит в подарок автографы спортсменов ФК «Спартак» и выбор спецремешка.
Samsung Gear S3 frontier уже доступен к приобретению в фирменных магазинах ФК «Спартак» и в онлайн-шоп Ozon. Стоимость гаджета составляет от 18 500 рублей. Корпус Gear S3 frontier выполнен из нержавеющей стали 316L, что делает его противоударным. Функционируют часы даже при критических температурах воздуха и работают на одной подзарядке до 4 дней. Устройство обладает вращающимся безелем и ярким экраном.
Помимо этого производитель Samsung выпустил ограниченный тираж ремешков с символикой «Спартака». Их можно приобрести в России от 1934 рублей. Бонусом к каждой покупке смарт-часов Gear S3 frontier является автограф одного из участников футбольного клуба и электронный код для скачивания фирменного интерфейса.
Samsung Gear S3 frontier уже доступен к приобретению в фирменных магазинах ФК «Спартак» и в онлайн-шоп Ozon. Стоимость гаджета составляет от 18 500 рублей. Корпус Gear S3 frontier выполнен из нержавеющей стали 316L, что делает его противоударным. Функционируют часы даже при критических температурах воздуха и работают на одной подзарядке до 4 дней. Устройство обладает вращающимся безелем и ярким экраном.
Помимо этого производитель Samsung выпустил ограниченный тираж ремешков с символикой «Спартака». Их можно приобрести в России от 1934 рублей. Бонусом к каждой покупке смарт-часов Gear S3 frontier является автограф одного из участников футбольного клуба и электронный код для скачивания фирменного интерфейса.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:07