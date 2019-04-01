Катастрофическое снижение мужских сперматозоидов чревато ужасными последствиями





Специалисты сообщают, что доклад Европейского общества репродукции человека и эмбриологии предостерегал два года назад об опасности, которая может уничтожить человеческий вид. С того самого времени ученые пытаются сопоставить факты и понять, почему количество мужских половых клеток с 1973 по 2011 год упало на 1,4%.Под риск попадают представители сильного пола в Европе, Австралии, Северной Америке и Новой Зеландии.Специалисты назвали главную причину упадка такого количества сперматозоидов. Это объясняется употреблением в пищу термически обработанных продуктов. Попадание пластика в организм человека также пагубно влияет на его здоровье.Вся суть в том, что некоторые из продуктов могут имитировать форму мужских гормонов. Они загрязняют источники пищи и воды.Следует отметить, что в Индии не наблюдается данная тенденция. Видимо, в этой стране химические вещества в меньших количествах попадают в организм.Ученые советуют мужской части населения ознакомиться со средиземноморской диетой и не забывать о физических упражнениях для положительного влияния на сперму.