Станислав Садальский вспомнил о последнем дне жизни Людмилы Гурченко

Станислав Садальский часто общается с фанатами в социальных сетях. Накануне он решил вспомнить о последнем дне жизни Людмилы Гурченко. Знаменитость опубликовал фотоколлаж, в комментарии он написал, что в день смерти ей приснился вещий сон о том, что она начала ходить, так и случилось. Больше месяца артистка была обездвижена из-за перелома шейки бедра, но смогла встать и сделать пару шагов. Спустя несколько часов после радостного события знаменитость скончалась.Станислав Садальский написал, что смерть была почти мгновенной. Возлюбленный Людмилы Гурченко Сергей Сенин пытался реанимировать супругу самостоятельно, поскольку скорая помощь приехала лишь через 20 минут. В конце актер добавил: "Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть...".