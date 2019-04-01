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Станислав Садальский вспомнил о последнем дне жизни Людмилы Гурченко

На странице своего Instagram Станислав Садальский вспомнил о последнем дне жизни знаменитой артистки Людмилы Гурченко. Также актер напомнил, что исполнительницы нет уже 8 лет.

Станислав Садальский вспомнил о последнем дне жизни Людмилы Гурченко

Станислав Садальский часто общается с фанатами в социальных сетях. Накануне он решил вспомнить о последнем дне жизни Людмилы Гурченко. Знаменитость опубликовал фотоколлаж, в комментарии он написал, что в день смерти ей приснился вещий сон о том, что она начала ходить, так и случилось. Больше месяца артистка была обездвижена из-за перелома шейки бедра, но смогла встать и сделать пару шагов. Спустя несколько часов после радостного события знаменитость скончалась.

Станислав Садальский вспомнил о последнем дне жизни Людмилы Гурченко

Станислав Садальский написал, что смерть была почти мгновенной. Возлюбленный Людмилы Гурченко Сергей Сенин пытался реанимировать супругу самостоятельно, поскольку скорая помощь приехала лишь через 20 минут. В конце актер добавил: "Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть...".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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