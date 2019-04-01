Ляйсан Утяшева в Израиле сбросила лишние килограммы

В Израиль шоумен отправился в гастрольный тур, а его супруга составила ему компанию. Спортсменка решила, что в преддверии пляжного сезона она обязана привести себя в форму, так как за зиму набрала лишние килограммы. Ляйсан Утяшева, несмотря на завершение спортивной карьеры, каждый день занимается гимнастикой. Кроме этого, она привлекает к спортивным нагрузкам и своего звездного мужа. Хоть у Павла воли и нет проблем с лишним весом, тренировки и растяжки помогли ему избавиться от болей в спине.По словам Ляйсан Утяшевой, самый лучший способ для нее держать себя в форме – это бегать по утрам. Кроме того, что такие физические нагрузки способствуют похудению, они также влияют на оздоровление всего организма в целом. Когда на улице хорошая и теплая погода гимнастка совершает забег в гору, а в зимний период переключает свое внимание на беговую дорожку.