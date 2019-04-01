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«Вопросы к организаторам»: PR-менеджер Светланы Лободы о недовольстве фанатов «опозданием» певицы на концерт

Фанаты Светланы Лободы раскритиковали ее за опоздание на собственный концерт и обвинили в неуважении к публике. PR-менеджер певицы прокомментировала ситуацию, посоветовав обращаться с такими вопросами к организаторам мероприятия.
«Вопросы к организаторам»: PR-менеджер Светланы Лободы о недовольстве фанатов «опозданием» певицы на концерт

Поклонники заявили, что им якобы пришлось два часа ждать артистку на холоде, пока она «делала селфи». Гневные комментарии появились под одним из последних снимков в Instagram-аккаунте звезды, однако подписчики не уточнили, какой концерт имели в виду, и где он проходил. Почитатели таланта Лободы посетовали, что ни она, ни ее представитель не прояснили ситуацию.

PR-менеджер артистки Дарья Бурлакова в интервью для Nation News прокомментировала инцидент, отметив, что не понимает о чем идет речь. Команда певицы всегда перед началом шоу с 12 часов занимается настройкой звукового оборудования и аппаратуры, затем звезда отправляется делать грим. Задержка концерта не зависит от Лободы, которая всегда появляется на площадке заранее, поэтому вопрос нужно адресовать организаторам. Обиженных зрителей следует спрашивать, чем именно они недовольны. Во всем мире 15-минутная задержка шоу считается нормальной, и в Европе никогда не возникало из-за этого недопонимания.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:39

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