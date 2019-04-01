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Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила, что у них «чуть не сгорела вилла»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова рассказала поклонникам о том, что их вилла чудом уцелела в огне.

Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила, что у них «чуть не сгорела вилла»

По словам телезнаменитости, ее семейству пришлось переехать в другую усадьбу.

Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке новый пост, который поверг в шок ее поклонников. Дело в том, что в своем свежем блоге Лисова рассказала, что ей с мужем и ребенком пришлось пережить минувшей ночью.

Оказалось, что на вилле, которую звезда «Дома-2» снимает со своим возлюбленным уже третий месяц, произошел пожар. По чистой случайности, ни Анастасия, ни ее избранник к тому времени еще не успели уснуть, поэтому супруги своевременно обнаружили огонь.

Лисова отметила, что даже боится представить, чтобы могло быть, если бы возгорание произошло немного позже, когда все спали.

Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила, что у них «чуть не сгорела вилла»

«..Было очень страшно и быстро..», - подчеркнула экс-участница «Дома-2» в личном профиле.

Выяснилось, что супруг Анастасии сначала пытался потушить огонь водой, однако понял, что пластик жидкостью не удастся загасить, поэтому начал тушить пламя «голыми ногами».

По словам молодой мамочки, загорелся электроблок с внешней стороны виллы, поэтому первым делом, что она сделала, это «схватила» дочь и унесла ее к своей родительницы, а уже потом отправилась помогать своему возлюбленному.

К слову, к тому моменту, когда Анастасия вернулась к мужу, он уже потушил огонь. На данный момент семейство живет в другой усадьбе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:23

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