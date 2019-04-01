Названы 7 главных страхов при онлайн-знакомствах





страх, особенно свойственный людям после 40 лет. Он касается боязни не понравиться онлайн-знакомому при личной встрече. Совет психологов в данном случае прост: нужно постараться улучшить свой внешний вид, для чего следует прибегнуть к физическим тренировкам и уходу за кожей, а при обмене фотографиями нельзя вводить собеседника в заблуждение, но предоставлять ему «реальные» снимки.страх при онлайн-знакомствах – поход на такое свидание опасен для жизни. В действительности важность здесь имеет указанное для встречи место: чужая квартира, да ещё и в другом городе, – это далеко не лучший выбор, но в общественных местах – вполне допустимо. Кроме того, небезопасны и обычные знакомства на улицах, так что в данном случае «виртуальность» не играет особой роли.опасение – стеснение из-за собственного места работы (не всегда человек может найти время для свидания),– обман, произошедший во время онлайн-общения (касающийся либо отосланных фотоснимков, либо приведенных фактов из биографии),– переживания, что знакомый из «виртуального мира» потребует интимной близости при реальной встречи (характерно для женщин),– возраст (пожилым людям кажется, что любить – это уже не для них).страх касается беспокойства попасться на удочку мошенников. В этом случае специалисты рекомендуют обращать внимание на поведение онлайн-знакомого: при малейших намёках на просьбы оказать ему финансовую помощь необходимо немедленно прекращать общение.