Названы 7 главных страхов при онлайн-знакомствах
Исследователями названы 7 главных страхов, которые испытывают люди при онлайн-знакомствах. Из-за этого многие не решаются строить отношения таким способом, однако зря: учёные уверяют, что, понимая суть опасений, их можно легче преодолеть.
Первый страх, особенно свойственный людям после 40 лет. Он касается боязни не понравиться онлайн-знакомому при личной встрече. Совет психологов в данном случае прост: нужно постараться улучшить свой внешний вид, для чего следует прибегнуть к физическим тренировкам и уходу за кожей, а при обмене фотографиями нельзя вводить собеседника в заблуждение, но предоставлять ему «реальные» снимки.
Второй страх при онлайн-знакомствах – поход на такое свидание опасен для жизни. В действительности важность здесь имеет указанное для встречи место: чужая квартира, да ещё и в другом городе, – это далеко не лучший выбор, но в общественных местах – вполне допустимо. Кроме того, небезопасны и обычные знакомства на улицах, так что в данном случае «виртуальность» не играет особой роли.
Третье опасение – стеснение из-за собственного места работы (не всегда человек может найти время для свидания), четвёртое – обман, произошедший во время онлайн-общения (касающийся либо отосланных фотоснимков, либо приведенных фактов из биографии), пятое – переживания, что знакомый из «виртуального мира» потребует интимной близости при реальной встречи (характерно для женщин), шестое – возраст (пожилым людям кажется, что любить – это уже не для них).
Седьмой страх касается беспокойства попасться на удочку мошенников. В этом случае специалисты рекомендуют обращать внимание на поведение онлайн-знакомого: при малейших намёках на просьбы оказать ему финансовую помощь необходимо немедленно прекращать общение.
Первый страх, особенно свойственный людям после 40 лет. Он касается боязни не понравиться онлайн-знакомому при личной встрече. Совет психологов в данном случае прост: нужно постараться улучшить свой внешний вид, для чего следует прибегнуть к физическим тренировкам и уходу за кожей, а при обмене фотографиями нельзя вводить собеседника в заблуждение, но предоставлять ему «реальные» снимки.
Второй страх при онлайн-знакомствах – поход на такое свидание опасен для жизни. В действительности важность здесь имеет указанное для встречи место: чужая квартира, да ещё и в другом городе, – это далеко не лучший выбор, но в общественных местах – вполне допустимо. Кроме того, небезопасны и обычные знакомства на улицах, так что в данном случае «виртуальность» не играет особой роли.
Третье опасение – стеснение из-за собственного места работы (не всегда человек может найти время для свидания), четвёртое – обман, произошедший во время онлайн-общения (касающийся либо отосланных фотоснимков, либо приведенных фактов из биографии), пятое – переживания, что знакомый из «виртуального мира» потребует интимной близости при реальной встречи (характерно для женщин), шестое – возраст (пожилым людям кажется, что любить – это уже не для них).
Седьмой страх касается беспокойства попасться на удочку мошенников. В этом случае специалисты рекомендуют обращать внимание на поведение онлайн-знакомого: при малейших намёках на просьбы оказать ему финансовую помощь необходимо немедленно прекращать общение.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:25