Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила селфи

Агата Муцениеце решила поделиться с фолловерами одним из таких фото. Звезда «Закрытой школы» даже не подозревала, что ее дочь, которой недавно исполнилось 3 года, может делать селфи. Актриса была очень удивлена, когда увидела в своей фотогалерее такое огромное количество снимков, сделанных Мией.Артистка воспитывает двоих детей и счастлива в браке со своим коллегой Павлом Прилучным. Агата Муцениеце с удовольствием делиться со своими поклонниками личной информацией и показывает фотографии из семейного архива. Кроме этого, знаменитость ведет блог на видеохостинге YouTube, который называется «Прилучные будни». Там актриса показывает подписчикам забавные ролики, которые рассказывают о жизни актеров и их детей.