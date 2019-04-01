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Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила селфи

В своем микроблоге Instagram Агата Муцениеце рассказала подписчикам, что ее 3-летняя дочь освоила селфи. По словам актрисы, она открыла смартфон и обнаружила там «сто снимков от Мии».

Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила селфи


Агата Муцениеце решила поделиться с фолловерами одним из таких фото. Звезда «Закрытой школы» даже не подозревала, что ее дочь, которой недавно исполнилось 3 года, может делать селфи. Актриса была очень удивлена, когда увидела в своей фотогалерее такое огромное количество снимков, сделанных Мией.

Артистка воспитывает двоих детей и счастлива в браке со своим коллегой Павлом Прилучным. Агата Муцениеце с удовольствием делиться со своими поклонниками личной информацией и показывает фотографии из семейного архива. Кроме этого, знаменитость ведет блог на видеохостинге YouTube, который называется «Прилучные будни». Там актриса показывает подписчикам забавные ролики, которые рассказывают о жизни актеров и их детей.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:16

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