Психологи: Жители США все чаще отказываются от секса





В 2018 году заметно увеличилось количество американцев, которые отказываются от интимной близости. Научные работники решили провести исследование, в котором приняли участие жители США. По полученным результатам стало ясно, что 28% представителей мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет в 2018 году не вступали в интимные отношения. Также 18% девушек такого же возраста вообще не занимались сексом. Выяснялось, что среди испытуемых старше 30 лет, таких людей оказалось около 7%, а старше 50 лет примерно 13%. Лишь среди людей, чей возраст достиг 60 лет, показатели не изменились.Психологи пришли к выводу, что жители Америки стали реже уделять время сексу из-за частого просмотра фильмов для взрослых и различных видеоигр. Научные работники весьма обеспокоены такими показателями и советуют не пренебрегать интимной близостью.