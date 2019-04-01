АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Психологи: Жители США все чаще отказываются от секса

Психологи утверждают, что из-за частого просмотра фильмов для взрослых и видеоигр, жители США все чаще стали отказываться от секса. Об этом сообщает сайт Слово и Дело.

Психологи: Жители США все чаще отказываются от секса

В 2018 году заметно увеличилось количество американцев, которые отказываются от интимной близости. Научные работники решили провести исследование, в котором приняли участие жители США. По полученным результатам стало ясно, что 28% представителей мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет в 2018 году не вступали в интимные отношения. Также 18% девушек такого же возраста вообще не занимались сексом. Выяснялось, что среди испытуемых старше 30 лет, таких людей оказалось около 7%, а старше 50 лет примерно 13%. Лишь среди людей, чей возраст достиг 60 лет, показатели не изменились.

Психологи пришли к выводу, что жители Америки стали реже уделять время сексу из-за частого просмотра фильмов для взрослых и различных видеоигр. Научные работники весьма обеспокоены такими показателями и советуют не пренебрегать интимной близостью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Facebook станет доступна новая опция
Названы 7 главных страхов при
Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила,
Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила
Психологи: Жители США все чаще
Коллеги поддержали пытающегося похудеть
Мадонна выступит на «Евровидении» за
Ослепшая Рина Зеленая провела остаток
Нюша после рождения первенца пытается
Комик Джоэл Криси рассказал о
Американцы рассказали о чрезмерной
Альбина Джанабаева показала фото в
Госавтоинспекция РФ усилит контроль за
Дочь Владимира Машкова Мария решилась
Энрике Иглесиас показал видео, на
Ученые рассказали, как стать счастливее
Mitsubishi приобрела лицензию у
Похудевшая Светлана Пермякова стала
Подруга Яна Арлазорова рассказала, что
Кенсингтонский дворец выложил в
Анастасия Волочкова удивила фанатов
Chevrolet готовится продемонстрировать
Сын Сергея Лазарева поздравила отца с
Андрей Малахов в честь Дня смеха
Анна Хилькевич намекнула на желание
Бывший муж Марии Порошиной собирается
Ксения Бородина перестала водить
Эксперты назвали десятку прозвищ для
Полина Гагарина выступила на сцене под
«Будто чуть раздета»: Юлия Ковальчук
Просмотреть все новости