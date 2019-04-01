Коллеги поддержали пытающегося похудеть Максима Галкина

По словам супруга Аллы Пугачевой, ему не хватает самодисциплины и силы воли, чтобы взять себя в руки и начать правильно питаться. Максим Галкин, как и большинство людей, собирается худеть «с понедельника», но уже во вторник переносит эту затею на новую неделю. Как отметил шоумен, ему очень сложно отказаться от вредных продуктов, так как они вкусные.Максим Галкин показал фолловерам фотографию, на которой он запечатлен с голым торсом. По его мнению, он не толстый, но мечтает о прессе. Подписчики присоединились к размышлениям артиста и написали, что выглядит он действительно не очень стройным.Коллега шоумена, телеведущая Лера Кудрявцева первой отреагировала на его признание. Звезда также задалась вопросом, как перестать употреблять в пищу углеводы. Но Максим Галкин ответил ведущей «Секрета на миллион», что у нее и так все в порядке с фигурой.Певец Влад Топалов дал шутливые советы, как мотивировать себя на похудение. Одним из вариантов было «влюбиться», но коллега сразу написал, что для них это не подойдет. Валерия написала Максиму Галкину несколько дельных рекомендаций. Певица предложила супругу Примадонны присоединиться к ее программе здорового питания, которая уже проверена многими артистами на практике и приносит хорошие результаты.