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Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу. Исполнительница согласилась выйти на сцену в финале конкурса за один миллион долларов.

Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Весной текущего года в Тель-Авиве состоится очередное «Евровидение». Мадонна стала одной из знаменитых певиц, которую пригласили выступить в финале. Ранее она хотела спеть композицию, которая имеет политическое содержание, но представители песенного конкурса решили не рисковать и певица пошла им на уступки. Исполнительница дала согласие на выступление, и как стало известно, ее гонорар составит один миллион долларов.

Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Пока неизвестно, какую именно композицию исполнит знаменитость. Денежные средства на выступление Мадонны выделил известный бизнесмен из Израиля Сильвен Адамс.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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