Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов





Весной текущего года в Тель-Авиве состоится очередное «Евровидение». Мадонна стала одной из знаменитых певиц, которую пригласили выступить в финале. Ранее она хотела спеть композицию, которая имеет политическое содержание, но представители песенного конкурса решили не рисковать и певица пошла им на уступки. Исполнительница дала согласие на выступление, и как стало известно, ее гонорар составит один миллион долларов.Пока неизвестно, какую именно композицию исполнит знаменитость. Денежные средства на выступление Мадонны выделил известный бизнесмен из Израиля Сильвен Адамс.