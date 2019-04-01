Ослепшая Рина Зеленая провела остаток дней в доме престарелых





Зеленая – это настоящая фамилия звезды, а ее имя, полученное при рождении, - Екатерина. Актриса часто оказывалась в комичных ситуациях, но благодаря своему таланту к импровизации, выходила из них с достоинством и находила положительные моменты. Звезда после окончания театрального института вышла на сцену с новым именем Рина, так как ее настоящее не поместилось в афишу и его сократили. Знаменитость была влюблена в свою профессию, много гастролировала по стране в труппе театра сатиры. С кино у Зеленой не сложилось, режиссеры не доверяли ей главные роли, поэтому к ней прикрепилось прозвище «королева эпизода». Свои вокальные способности звезда раскрыла благодаря образу черепахи Тортиллы.Рина Зеленая дважды состояла в браке: первый - с юристом не сложился из-за несовместимости характеров, а во втором – с Константином Топуридзе она обрела настоящее счастье. Актриса шутила, что в ее жизни «появилась новая профессия – супруга архитектора», и она ей очень нравилась. Супруги часто ссорились, но прожили вместе 40 лет. Топуридзе во всем помогал жене, оказавшейся неприспособленной к быту.Смерть любимого человека стала для Зеленой огромным стрессом, негативно отразившимся на ее зрении. Ослепшая актриса, не имевшая детей, не могла самостоятельно за собой ухаживать, поэтому поселилась в доме престарелых. Знаменитость умерла 1 апреля на 90-м году жизни. До этого она шутила, ей дадут звание народной артистки за 45 минут до смерти, что и произошло.