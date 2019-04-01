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Нюша после рождения первенца пытается вернуться в прежнюю форму

Певица Нюша после рождения первенца, который появился на свет в ноябре 2018 года, пытается вернуться в прежнюю форму. Артистка в своем микроблоге Instagramрегулярно публикует посты, в которых рассказывает фолловерам о своих успехах и действенных методиках похудения после родов.
Нюша после рождения первенца пытается вернуться в прежнюю форму

По словам Нюши, ей пришлось отказаться от некоторых любимых продуктов и заменить их на низкокалорийные аналоги. Певица призналась, что нелегким решением для нее было исключить из своего рациона молочные продукты. Дело в том, что исполнительница очень любит сыр, но мнения специалистов по поводу этого продукта разделяются. Нюшу пугает состав и натуральность сыра, так как это ремесло в России освоено совсем недавно. Как написала фолловерам певица, «хороший сыр в РФ на вес золота». Также вместо сахара и сладостей Нюша теперь употребляет в пищу мед.

Новоиспеченная мать считает, что одной диеты для достижения ее цели будет мало. Поэтому Нюша уделяет внимание физическим нагрузкам, чтобы поскорее вернуть себе прежнюю форму. Ранее она опубликовала комплекс упражнений, которые помогут женщине сбросить лишний вес после беременности. Как отметила артистка, эти нагрузки согласованы с врачами, поэтому не принесут вреда матери.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:39

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