АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Комик Джоэл Криси рассказал о неприятных впечатлениях после встречи с Меган Маркл

В эфире телепрограммы "The Sunday Project" комик Джоэл Криси рассказал о неприятных впечатлениях после встречи с Меган Маркл. Ранее артист комментировал церемонию бракосочетания герцога и герцогини Сассекских на телевидении.

Комик Джоэл Криси рассказал о неприятных впечатлениях после встречи с Меган Маркл

В прошлом году губернатор австралийского штата Виктория Линда Дессау представила принцу Гарри и его возлюбленной Меган Маркл знаменитого комика Джоэла Криси. В студии телепрограммы "The Sunday Project" артист вспомнил, что супруг губернатора начал общаться с герцогиней Сассекской. Он рассказал, что Джоэл Криси вел их свадьбу, но не успел договорить, что это было на телевидении, поскольку Меган Маркл его перебила. Возлюбленная принца Гарри сказала, что не помнит комика на своём торжестве.

Комик Джоэл Криси рассказал о неприятных впечатлениях после встречи с Меган Маркл

Артист заявил, что Меган Маркл выглядела весьма раздраженной, возможно поэтому разговор не состоялся. Он решил пошутить и сказал, что королевские супруги просто его не пригласили на свою свадьбу. После этой фразы обстановка стало еще более накаленной. Все подробности встречи с герцогиней Джоэл Криси не стал рассказывать.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вопросы к организаторам»: PR-менеджер
В Facebook станет доступна новая опция
Названы 7 главных страхов при
Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила,
Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила
Психологи: Жители США все чаще
Коллеги поддержали пытающегося похудеть
Мадонна выступит на «Евровидении» за
Ослепшая Рина Зеленая провела остаток
Нюша после рождения первенца пытается
Комик Джоэл Криси рассказал о
Американцы рассказали о чрезмерной
Альбина Джанабаева показала фото в
Госавтоинспекция РФ усилит контроль за
Дочь Владимира Машкова Мария решилась
Энрике Иглесиас показал видео, на
Ученые рассказали, как стать счастливее
Mitsubishi приобрела лицензию у
Похудевшая Светлана Пермякова стала
Подруга Яна Арлазорова рассказала, что
Кенсингтонский дворец выложил в
Анастасия Волочкова удивила фанатов
Chevrolet готовится продемонстрировать
Сын Сергея Лазарева поздравила отца с
Андрей Малахов в честь Дня смеха
Анна Хилькевич намекнула на желание
Бывший муж Марии Порошиной собирается
Ксения Бородина перестала водить
Эксперты назвали десятку прозвищ для
Полина Гагарина выступила на сцене под
Просмотреть все новости