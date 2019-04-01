Комик Джоэл Криси рассказал о неприятных впечатлениях после встречи с Меган Маркл





В прошлом году губернатор австралийского штата Виктория Линда Дессау представила принцу Гарри и его возлюбленной Меган Маркл знаменитого комика Джоэла Криси. В студии телепрограммы "The Sunday Project" артист вспомнил, что супруг губернатора начал общаться с герцогиней Сассекской. Он рассказал, что Джоэл Криси вел их свадьбу, но не успел договорить, что это было на телевидении, поскольку Меган Маркл его перебила. Возлюбленная принца Гарри сказала, что не помнит комика на своём торжестве.Артист заявил, что Меган Маркл выглядела весьма раздраженной, возможно поэтому разговор не состоялся. Он решил пошутить и сказал, что королевские супруги просто его не пригласили на свою свадьбу. После этой фразы обстановка стало еще более накаленной. Все подробности встречи с герцогиней Джоэл Криси не стал рассказывать.