Альбина Джанабаева показала фото в пиджаке на обнаженном теле

Альбина Джанабаева известна в мире шоу-бизнеса своей безупречной репутацией, поэтому редко может позволить себе предстать перед поклонниками в откровенном образе. Но недавно певица решила сломать стереотипы и предстать этой весной перед фолловерами в новом амплуа.Для фотосессии артистка выбрала белый удлиненный пиджак и брюки. Под верхней одеждой Альбина Джанабаева оголена, а ее грудь прикрывают цветы, закрепленные на поясе на талии знаменитости. Таким образом, пикантные подробности своего тела певица скрыла от посторонних глаз. Но подписчики супруги Валерия Меладзе все-таки сочли этот образ слишком откровенным.Альбина Джанабаева поинтересовалась у своих поклонников, успели ли они спрятать подальше зимние вещи. Она, например, уже хочет переодеться во что-то «яркое, легкое и светлое». Певица с удовольствием встречает апрель и радуется каждому солнечному дню. Также артистка отметила, что погода благоприятствует тому, что люди начнут на улицах чаще улыбаться.