Альбина Джанабаева показала фото в пиджаке на обнаженном теле
Известная певица Альбина Джанабаева показала в микроблоге Instagram фото, которое было сделано в пиджаке на голое тело. На снимке возлюбленная Валерия Меладзе позирует в белоснежном брючном костюме, а ее обнаженную грудь прикрывает букет цветов.
Альбина Джанабаева известна в мире шоу-бизнеса своей безупречной репутацией, поэтому редко может позволить себе предстать перед поклонниками в откровенном образе. Но недавно певица решила сломать стереотипы и предстать этой весной перед фолловерами в новом амплуа.
Для фотосессии артистка выбрала белый удлиненный пиджак и брюки. Под верхней одеждой Альбина Джанабаева оголена, а ее грудь прикрывают цветы, закрепленные на поясе на талии знаменитости. Таким образом, пикантные подробности своего тела певица скрыла от посторонних глаз. Но подписчики супруги Валерия Меладзе все-таки сочли этот образ слишком откровенным.
Альбина Джанабаева поинтересовалась у своих поклонников, успели ли они спрятать подальше зимние вещи. Она, например, уже хочет переодеться во что-то «яркое, легкое и светлое». Певица с удовольствием встречает апрель и радуется каждому солнечному дню. Также артистка отметила, что погода благоприятствует тому, что люди начнут на улицах чаще улыбаться.
Альбина Джанабаева известна в мире шоу-бизнеса своей безупречной репутацией, поэтому редко может позволить себе предстать перед поклонниками в откровенном образе. Но недавно певица решила сломать стереотипы и предстать этой весной перед фолловерами в новом амплуа.
Для фотосессии артистка выбрала белый удлиненный пиджак и брюки. Под верхней одеждой Альбина Джанабаева оголена, а ее грудь прикрывают цветы, закрепленные на поясе на талии знаменитости. Таким образом, пикантные подробности своего тела певица скрыла от посторонних глаз. Но подписчики супруги Валерия Меладзе все-таки сочли этот образ слишком откровенным.
Альбина Джанабаева поинтересовалась у своих поклонников, успели ли они спрятать подальше зимние вещи. Она, например, уже хочет переодеться во что-то «яркое, легкое и светлое». Певица с удовольствием встречает апрель и радуется каждому солнечному дню. Также артистка отметила, что погода благоприятствует тому, что люди начнут на улицах чаще улыбаться.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:16