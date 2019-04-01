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Дочь Владимира Машкова Мария решилась на лечебное голодание ради похудения

Мария Машкова решила испытать на себе лечебную методику известного доктора Марвы Оганян, заключающуюся в трехдневном голодании. Дочь театрального режиссера пообещала делиться с подписчиками своего Instagram-аккаунта видеоотчетами с результатами похудения.
Дочь Владимира Машкова Мария решилась на лечебное голодание ради похудения

Машкова подчеркнула, она никого нее принуждает следовать ее примеру, так как некоторым людям голодание противопоказано. Актриса считает правильным делать это под наблюдением специалиста, либо ограничиться сначала одним днем. Знаменитость обратилась к своей бабушке Валентине Прокопьевне, всегда переживающей за здоровье любимой внучки, с призывом не паниковать - у нее «все под контролем». Звезда решила начать непростое испытание с понедельника.

Машкова стала известной после сериала «Не родись красивой», где она сыграла роль Марии Тропинкиной. Актриса замужем за бизнесменом Александром Слободяником-младшим, в браке с которым родила двух дочерей. Музыкант стал вторым мужем дочери Владимира Машкова, а с первым - Артемом Семакиным она развелась после четырех лет совместной жизни. Звезда с семьей проживает в США, но часто прилетает в Россию для участия в разных телепроектах.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00

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