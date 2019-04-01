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Энрике Иглесиас показал видео, на котором дети возят его на игрушечной машинке

Известный певец Энрике Иглесиас показал в микроблоге Instagram видео, на котором его дети-близнецы возят его во время прогулки на игрушечной машинке. Николас и Люси усердно толкают вперед детский транспорт, в который умудрился залезть 43-летний звездный отец.

Энрике Иглесиас показал видео, на котором дети возят его на игрушечной машинке


Дети певца и теннисистки Анны Курниковой недавно научились ходить, поэтому с удовольствием испытывают свои новые навыки. Фолловеры Энрике Иглесиаса после просмотра видео в микроблоге Instagram отметили, что близнецы заметно подросли. Маленькие Люси и Николас с усердием толкают игрушечную машину с папой. Подписчики засыпали артистка комплиментами по поводу того, что он очень хороший и заботливый отец.

Энрике Иглесиас познакомился со спортсменкой Анной Курниковой более 15 лет назад во время съемок клипа. Спустя некоторое время звезды начали встречаться, но свой роман они скрывали от прессы. Также СМИ не знали о том, что теннисистка беременна. Для всех стало полной неожиданностью, когда в 2017 году пара сообщила о рождении близнецов.

Несмотря на то, что известный певец стал отцом довольно поздно, он с удовольствием «впадает в детство» и играет со своими малышами. Энрике Иглесиас проводит с Николасом и Люси все свое свободное время. Судя по частым публикациям знаменитости, в которых он делится достижениями близнецов, он очень гордится своими маленькими наследниками.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:55

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