Похудевшая Светлана Пермякова стала экспертом «Модного приговора»

Новый эксперт «Модного приговора» подобрала лимонную блузу с вырезом, черные брюки классического покроя и туфли в тон. Эффектный наряд отлично подчеркнул стройную фигуру 47-летней Пермяковой. Звезда сфотографировалась и с бессменным ведущим шоу Александром Васильевым. Модный критик блистал в одном из своих экстравагантных пиджаков, давно ставших его визитной карточкой.Пермякова несколько лет назад объявила войну лишнему весу и к этому времени заметно преобразилась. Похудевшая актриса сменила имидж, обновив гардероб и поменяв прическу. Поклонники отметили элегантность звезды и ее прекрасный посвежевший вид.