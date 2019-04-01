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Похудевшая Светлана Пермякова стала экспертом «Модного приговора»

Светлана Пермякова приняла предложение стать экспертом шоу «Модный приговор». Звезда КВН поделилась с подписчиками Instagram-аккаунта кадрами, сделанными на съемках проекта. Актриса появилась на Первом канале в элегантном образе.
Похудевшая Светлана Пермякова стала экспертом «Модного приговора»

Новый эксперт «Модного приговора» подобрала лимонную блузу с вырезом, черные брюки классического покроя и туфли в тон. Эффектный наряд отлично подчеркнул стройную фигуру 47-летней Пермяковой. Звезда сфотографировалась и с бессменным ведущим шоу Александром Васильевым. Модный критик блистал в одном из своих экстравагантных пиджаков, давно ставших его визитной карточкой.

Пермякова несколько лет назад объявила войну лишнему весу и к этому времени заметно преобразилась. Похудевшая актриса сменила имидж, обновив гардероб и поменяв прическу. Поклонники отметили элегантность звезды и ее прекрасный посвежевший вид.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30

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