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Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta. По их словам, японский производитель уже приобрел лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Если верить источнику, то в скором времени Mitsubishi Motors представит мировому рынку машину, которая будет собрана на основе Lada Vesta, так как лицензия на нее уже куплена у «АвтоВАЗа». Помимо этого отмечается, что зарубежную компанию привлек модельный ряд Lada Vesta с 2014 года. Специалисты заявили, что внешний вид передней части авто Mitsubishi имеет сходства с отечественным седаном.

Предполагается что, если информация окажется правдивой, то Mitsubishi Motors получит целое семейство российских моделей. Не исключено, что производство Vesta с шильдиком Mitsubishi наладят в Японии, в префектуре Окаяма. Однако может оказаться, что эти данные всего лишь шутка в честь Дня смеха.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:39

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