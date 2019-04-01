Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta





Если верить источнику, то в скором времени Mitsubishi Motors представит мировому рынку машину, которая будет собрана на основе Lada Vesta, так как лицензия на нее уже куплена у «АвтоВАЗа». Помимо этого отмечается, что зарубежную компанию привлек модельный ряд Lada Vesta с 2014 года. Специалисты заявили, что внешний вид передней части авто Mitsubishi имеет сходства с отечественным седаном.Предполагается что, если информация окажется правдивой, то Mitsubishi Motors получит целое семейство российских моделей. Не исключено, что производство Vesta с шильдиком Mitsubishi наладят в Японии, в префектуре Окаяма. Однако может оказаться, что эти данные всего лишь шутка в честь Дня смеха.