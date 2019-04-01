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Подруга Яна Арлазорова рассказала, что его дочь не хотела общаться с больным раком отцом

Подруга Яна Арлазорова Людмила Карчевская стала гостьей в телепрограмме "Далекие близкие". В студии она рассказала, что дочь артиста Алена Санько не хотела общаться с больным раком отцом.

Подруга Яна Арлазорова рассказала, что его дочь не хотела общаться с больным раком отцом

На экранах Ян Арлазоров всегда выглядел жизнерадостным. Но на самом деле артист тяжело переживал развод с супругой Елой и разлуку с дочерью Аленой. Экс-возлюбленная юмориста приложила все силы, чтобы наследница не общалась со своим звездным отцом. Став участницей телепередачи "Далекие близкие" Людмила Карчевская рассказала, что артист страдал от рака. Он перенес операцию, которая не помогла избавиться от болезни.

Подруга Яна Арлазорова рассказала, что его дочь не хотела общаться с больным раком отцом

Также подруга знаменитости сообщила, что его наследница знала о заболевании родителя, но общаться с ним все равно не хотела. Алена Санько появилась только после смерти артиста, она пришла на кладбище. Как утверждает Людмила Карчевская, юмористу было бы намного легче переносить болезнь если бы дочь была рядом с ним. Клара Новикова также присутствовала в студии и сообщила, что пыталась уговорить Алену прийти на похороны отца, но девушка согласилась не сразу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:24

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