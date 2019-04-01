Анастасия Волочкова удивила фанатов романтическим образом в платье из цветов

Знаменитость предстала на кадрах в Instagram-микроблоге со стильной прической и в ярко-красном наряде. Платье с корсетом и пышной «цветочной» юбкой, отлично подчеркнуло прекрасную фигуру танцовщицы. Автор фотографии, отметила 43-летняя звезда, попытался поймать настояние ее книги «Плата за успех», подобрав непривычный для нее образ.Волочкова считает, можно поменять ей макияж, прическу, однако ее душа останется такой же «открытой, любящей и доверчивой». Балерина не мыслит своей жизни без цветов и порадовалась подобранному ей платью из роз. Звезда только сожалеет, что они не белые, но добавила: «Это к свадьбе». Поклонники посчитали новый образ знаменитость очень романтичным.