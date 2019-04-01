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Анастасия Волочкова удивила фанатов романтическим образом в платье из цветов

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что обожает цветы. Стилисты для фотосессии, посвященной книге балерины, подобрали для звезды романтический образ, создав в соответствии с ее вкусом платье из роз.
Анастасия Волочкова удивила фанатов романтическим образом в платье из цветов

Знаменитость предстала на кадрах в Instagram-микроблоге со стильной прической и в ярко-красном наряде. Платье с корсетом и пышной «цветочной» юбкой, отлично подчеркнуло прекрасную фигуру танцовщицы. Автор фотографии, отметила 43-летняя звезда, попытался поймать настояние ее книги «Плата за успех», подобрав непривычный для нее образ.

Волочкова считает, можно поменять ей макияж, прическу, однако ее душа останется такой же «открытой, любящей и доверчивой». Балерина не мыслит своей жизни без цветов и порадовалась подобранному ей платью из роз. Звезда только сожалеет, что они не белые, но добавила: «Это к свадьбе». Поклонники посчитали новый образ знаменитость очень романтичным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:07

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