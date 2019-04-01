Кенсингтонский дворец выложил в Instargam редкие фото Елизаветы ІІ с детьми
В официальном Instargam-аккаунте Кенсингтонского дворца были опубликованы архивные фото Елизаветы II и ее детей. Кадры, которые снимали в разное время, объединили в один коллаж.
Великобритания отпраздновала День матери. В честь этого праздника в официальном Instagram-аккаунте семьи королевы Елизаветы II подписчики смогли увидеть уникальные черно-белые снимки. На архивных фотографиях запечатлены все дети королевы – принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.
Под свежей публикацией есть еще и пожелание от королевской семьи, которое гласит всем подписчикам быть счастливыми в День Матери.
Сообщаем, что титул принца Уэльского носит 70-летний принц Чарльз – основной наследник британского престола. Его младший брат принц Эндрю является герцогом Йоркским, которому сейчас 59 лет. Совсем недавно он выдал замуж свою дочь принцессу Евгению.
Принцессе Анне сейчас 68 лет, а самому младшему сыну королевы Эдварду-55.
Великобритания отпраздновала День матери. В честь этого праздника в официальном Instagram-аккаунте семьи королевы Елизаветы II подписчики смогли увидеть уникальные черно-белые снимки. На архивных фотографиях запечатлены все дети королевы – принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.
Под свежей публикацией есть еще и пожелание от королевской семьи, которое гласит всем подписчикам быть счастливыми в День Матери.
Сообщаем, что титул принца Уэльского носит 70-летний принц Чарльз – основной наследник британского престола. Его младший брат принц Эндрю является герцогом Йоркским, которому сейчас 59 лет. Совсем недавно он выдал замуж свою дочь принцессу Евгению.
Принцессе Анне сейчас 68 лет, а самому младшему сыну королевы Эдварду-55.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16