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Кенсингтонский дворец выложил в Instargam редкие фото Елизаветы ІІ с детьми

В официальном Instargam-аккаунте Кенсингтонского дворца были опубликованы архивные фото Елизаветы II и ее детей. Кадры, которые снимали в разное время, объединили в один коллаж.
Кенсингтонский дворец выложил в Instargam редкие фото Елизаветы ІІ с детьми

Великобритания отпраздновала День матери. В честь этого праздника в официальном Instagram-аккаунте семьи королевы Елизаветы II подписчики смогли увидеть уникальные черно-белые снимки. На архивных фотографиях запечатлены все дети королевы – принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.

Под свежей публикацией есть еще и пожелание от королевской семьи, которое гласит всем подписчикам быть счастливыми в День Матери.

Сообщаем, что титул принца Уэльского носит 70-летний принц Чарльз – основной наследник британского престола. Его младший брат принц Эндрю является герцогом Йоркским, которому сейчас 59 лет. Совсем недавно он выдал замуж свою дочь принцессу Евгению.

Принцессе Анне сейчас 68 лет, а самому младшему сыну королевы Эдварду-55.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16

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