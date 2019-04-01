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Chevrolet готовится продемонстрировать миру два новых кроссовера

Марка автомобилей Chevrolet готовится продемонстрировать миру два новых кроссовера Tracker и Trailblazer. Премьера пройдет 16 апреля на международном автосалоне в Шанхае, сообщила пресс-служба компании.
Chevrolet готовится продемонстрировать миру два новых кроссовера

Недавно стала известна дата премьеры кроссоверов Chevrolet Tracker и Chevrolet Trailblazer. Автопроизводитель назначил ее на 16 апреля этого года. Особенностью машин является широкий набор возможностей, который получен благодаря использованию современных технологий GM.

Ранее журналисты КНР публиковали снимки Tracker без камуфляжа и информацию о нем. По этим данным, кроссовер приобрел значительные размеры. Trailblazer стал новой вариацией Blazer, который уже доступен к покупке на рынке США. Данная модель ранее была в продаже, однако с 2008 года доступен только в Азии и латиноамериканцам. Характеристики авто держатся в тайне. Специалисты предполагают, что новинка получит два бензиновых двигателя. Один будет иметь объем 2,5 литра и отдачу в 194 лошадиных сил, а второй 3,6 литра и мощность 309 лошадиных сил.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00

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