Chevrolet готовится продемонстрировать миру два новых кроссовера





Недавно стала известна дата премьеры кроссоверов Chevrolet Tracker и Chevrolet Trailblazer. Автопроизводитель назначил ее на 16 апреля этого года. Особенностью машин является широкий набор возможностей, который получен благодаря использованию современных технологий GM.Ранее журналисты КНР публиковали снимки Tracker без камуфляжа и информацию о нем. По этим данным, кроссовер приобрел значительные размеры. Trailblazer стал новой вариацией Blazer, который уже доступен к покупке на рынке США. Данная модель ранее была в продаже, однако с 2008 года доступен только в Азии и латиноамериканцам. Характеристики авто держатся в тайне. Специалисты предполагают, что новинка получит два бензиновых двигателя. Один будет иметь объем 2,5 литра и отдачу в 194 лошадиных сил, а второй 3,6 литра и мощность 309 лошадиных сил.