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Анна Хилькевич намекнула на желание родить третьего ребенка

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram-микроблоге фотоколлаж из двух снимков с дочерями – Арианной и Марией. Знаменитость заинтриговала поклонников, намекнув о возможном появлении в будущем среди представленных кадров третьего.
Анна Хилькевич намекнула на желание родить третьего ребенка

Хилькевич запечатлена на одной фотографии со старшей наследницей, а на второй – с младшей. Дочери 32-летней звезды представлены в одном возрасте, но с разницей в три года. Теперь, отметила актриса, она стала более опытной мамой и многое понимает о маленьком ребенке. «Интересно, сделаю ли я когда-нибудь такой же коллаж, но уже из трех фото», - задумалась звезда «Универа», намекнув на возможное появление в ее семье в будущем еще одного малыша.

Знаменитость старается уделять детям много внимания, но выделяет время и для себя, посвящая его уходу за внешностью. Хилькевич продолжает заниматься творчеством: снимается в кино, принимает участие в разных проектах. Дома актриса предпочитает удобную одежду и отдыхает от макияжа.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:38

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