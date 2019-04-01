Анна Хилькевич намекнула на желание родить третьего ребенка

Хилькевич запечатлена на одной фотографии со старшей наследницей, а на второй – с младшей. Дочери 32-летней звезды представлены в одном возрасте, но с разницей в три года. Теперь, отметила актриса, она стала более опытной мамой и многое понимает о маленьком ребенке. «Интересно, сделаю ли я когда-нибудь такой же коллаж, но уже из трех фото», - задумалась звезда «Универа», намекнув на возможное появление в ее семье в будущем еще одного малыша.Знаменитость старается уделять детям много внимания, но выделяет время и для себя, посвящая его уходу за внешностью. Хилькевич продолжает заниматься творчеством: снимается в кино, принимает участие в разных проектах. Дома актриса предпочитает удобную одежду и отдыхает от макияжа.