Ксения Бородина перестала водить младшую дочь в садик из-за боязни плохого отношения со стороны воспитателей

«Кошмар! Как можно говорить ребенку «коли его»? Они же маленькие еще и как губка все впитывают..», «Ужассс! А потом все удивляются, почему Бородина перестала Теону в сад водить! Вот из-за таких вот воспитателей!», - продолжают писать под новым роликом ведущей «Дома-2».

По мнению многочисленных интернет-пользователей, телезнаменитость неспроста опубликовала у себя в микроблоге последнюю видеозапись.Не секрет, что Бородина воспитывает двоих дочерей, при этом младшая из девочек уже достигла того возраста, когда ее следует отдавать в детский садик. Отметим, что летом 2018 года Ксения сообщала своим поклонникам, что отдала Теону в дошкольное учреждение, однако спустя время малышка перестала посещать сад.Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который уже сейчас набрал почти 2 миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. На видео запечатлено, как воспитатель детского сада проводит время со своими воспитанниками.Нужно сказать, что некоторым пользователям Сети ролик показался веселым, однако большинство читателей шокировали указания воспитателя дошкольного учреждения. По словам фолловеров, именно из-за таких вот педагогов Ксения и перестала водить младшую дочь Теону в садик.