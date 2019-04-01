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Ксения Бородина перестала водить младшую дочь в садик из-за боязни плохого отношения со стороны воспитателей

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не отдает младшую наследницу Теону в детский сад, так как боится плохого отношения воспитателей.

Ксения Бородина перестала водить младшую дочь в садик из-за боязни плохого отношения со стороны воспитателей

По мнению многочисленных интернет-пользователей, телезнаменитость неспроста опубликовала у себя в микроблоге последнюю видеозапись.

Не секрет, что Бородина воспитывает двоих дочерей, при этом младшая из девочек уже достигла того возраста, когда ее следует отдавать в детский садик. Отметим, что летом 2018 года Ксения сообщала своим поклонникам, что отдала Теону в дошкольное учреждение, однако спустя время малышка перестала посещать сад.

Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который уже сейчас набрал почти 2 миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. На видео запечатлено, как воспитатель детского сада проводит время со своими воспитанниками.

Ксения Бородина перестала водить младшую дочь в садик из-за боязни плохого отношения со стороны воспитателей

Нужно сказать, что некоторым пользователям Сети ролик показался веселым, однако большинство читателей шокировали указания воспитателя дошкольного учреждения. По словам фолловеров, именно из-за таких вот педагогов Ксения и перестала водить младшую дочь Теону в садик.

«Кошмар! Как можно говорить ребенку «коли его»? Они же маленькие еще и как губка все впитывают..», «Ужассс! А потом все удивляются, почему Бородина перестала Теону в сад водить! Вот из-за таких вот воспитателей!», - продолжают писать под новым роликом ведущей «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:23

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