Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына

Сын артистки не пел вместе со звездной мамой, а аккомпанировал ей на фортепиано. Совместный номер Гагариной и юного музыканта завершился криками «Браво!» и восторженными овациями зрителей. Певица отметила, что очень гордиться своим наследником, отлично державшимся перед 12-тысячной публикой.Знаменитость часто посвящает талантливому сыну трогательные посты, а в 2017-м назвала его своим «человеком года». Гагарина много времени проводит и с дочерью Мией, рожденной около двух лет назад в браке с Дмитрием Исхаковым. Звезда разучивает с малышкой детские песни, но старается пока не показывать ее публике, разрешая полюбоваться ею только со спины.