Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына
Полина Гагарина недавно дала сольный концерт на арене «Мегаспорта», где в одном из номеров ей аккомпанировал 11-летний сын Андрей. Знаменитость поделилась в Instagram-акааунте видео совместного выступления с наследником.
Сын артистки не пел вместе со звездной мамой, а аккомпанировал ей на фортепиано. Совместный номер Гагариной и юного музыканта завершился криками «Браво!» и восторженными овациями зрителей. Певица отметила, что очень гордиться своим наследником, отлично державшимся перед 12-тысячной публикой.
Знаменитость часто посвящает талантливому сыну трогательные посты, а в 2017-м назвала его своим «человеком года». Гагарина много времени проводит и с дочерью Мией, рожденной около двух лет назад в браке с Дмитрием Исхаковым. Звезда разучивает с малышкой детские песни, но старается пока не показывать ее публике, разрешая полюбоваться ею только со спины.
Сын артистки не пел вместе со звездной мамой, а аккомпанировал ей на фортепиано. Совместный номер Гагариной и юного музыканта завершился криками «Браво!» и восторженными овациями зрителей. Певица отметила, что очень гордиться своим наследником, отлично державшимся перед 12-тысячной публикой.
Знаменитость часто посвящает талантливому сыну трогательные посты, а в 2017-м назвала его своим «человеком года». Гагарина много времени проводит и с дочерью Мией, рожденной около двух лет назад в браке с Дмитрием Исхаковым. Звезда разучивает с малышкой детские песни, но старается пока не показывать ее публике, разрешая полюбоваться ею только со спины.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:05