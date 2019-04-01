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Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына

Полина Гагарина недавно дала сольный концерт на арене «Мегаспорта», где в одном из номеров ей аккомпанировал 11-летний сын Андрей. Знаменитость поделилась в Instagram-акааунте видео совместного выступления с наследником.
Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына

Сын артистки не пел вместе со звездной мамой, а аккомпанировал ей на фортепиано. Совместный номер Гагариной и юного музыканта завершился криками «Браво!» и восторженными овациями зрителей. Певица отметила, что очень гордиться своим наследником, отлично державшимся перед 12-тысячной публикой.

Знаменитость часто посвящает талантливому сыну трогательные посты, а в 2017-м назвала его своим «человеком года». Гагарина много времени проводит и с дочерью Мией, рожденной около двух лет назад в браке с Дмитрием Исхаковым. Звезда разучивает с малышкой детские песни, но старается пока не показывать ее публике, разрешая полюбоваться ею только со спины.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:05

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