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Андрей Малахов в честь Дня смеха опубликовал фото супруги - "домохозяйки"

Поклонники Андрея Малахова заметили в Instagram новое фото. Ведущий в честь Дня смеха показал свою супругу Наталью Шкулеву в образе "домохозяйки".
Андрей Малахов в честь Дня смеха опубликовал фото супруги - "домохозяйки"

Известный ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1» выложил прекрасное фото своей 38-летней жены в Instagram. На нем Наталья Шкулева запечатлена в бигуди. Видимо, Малахову в День смеха захотелось показать своим подписчикам что-то личное.

Напоминаем, что у молодой пары растет сын Александр, который родился 16 ноября 2017 года. После рождения сына, у Натальи не было много времени на посещение светских мероприятий. На публике она появлялась редко. Молодая мама полностью посвятила себя любимому сыну. Спустя время, когда Саша немного подрос, его мама начала выходить в свет.

На фото в Instagram-аккаунте Малахова, его возлюбленная предстает в образе обычной «домохозяйки». На самом деле, Наталья распределяет время на все: и на семейный бизнес, и на вечеринки, куда ходит с мужем.

Ранее Андрей Малахов являлся ведущим передачи «Пусть говорят», но потом ушел на канал «Россия-1». Его место получил Дмитрий Борисов.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:46

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