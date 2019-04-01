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Эксперты назвали десятку прозвищ для транспортных средств

Часто владельцы называют свои авто не по заводскому имени. Специалисты озвучили десятку прозвищ для транспортных средств, ссылаясь на результаты проведенного опроса.
Эксперты назвали десятку прозвищ для транспортных средств

Лидером рейтинга стала «Акула», так в народе называют ГАЗ из-за 16-и прорезей в решетке радиатора. Автомобиль ГАЗ-24 уже более известный в России, как «баржа». Советский УАЗ-469 водители называют «бобиком» из-за сходства с верной собакой, которая не оставит хозяина в беде. Также популярно прозвище «буханка», принадлежащее УАЗ-452 из-за форм его кузова.

Новые имена получили не только отечественные машины. Так, в частности, Mercedes W 140 оказался «кабаном», Audi 80 «бочкой», а Audi 100 «селедкой». С чем связаны эти ассоциации жителей РФ, узнать не удалось. В связи с произношением, Nissan Note назван «енотом», Infinity «фиником», Chevrolet Aveo «овечкой», а Mazda 3 «матрешкой».



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:12

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