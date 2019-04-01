Эксперты назвали десятку прозвищ для транспортных средств





Лидером рейтинга стала «Акула», так в народе называют ГАЗ из-за 16-и прорезей в решетке радиатора. Автомобиль ГАЗ-24 уже более известный в России, как «баржа». Советский УАЗ-469 водители называют «бобиком» из-за сходства с верной собакой, которая не оставит хозяина в беде. Также популярно прозвище «буханка», принадлежащее УАЗ-452 из-за форм его кузова.Новые имена получили не только отечественные машины. Так, в частности, Mercedes W 140 оказался «кабаном», Audi 80 «бочкой», а Audi 100 «селедкой». С чем связаны эти ассоциации жителей РФ, узнать не удалось. В связи с произношением, Nissan Note назван «енотом», Infinity «фиником», Chevrolet Aveo «овечкой», а Mazda 3 «матрешкой».