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Ольге Бузовой стало плохо после второго подряд концерта

Новоявленной российской исполнительнице Ольге Бузовой стало плохо после очередного выступления в ночном клубе.

Ольге Бузовой стало плохо после второго подряд концерта

По словам очевидцев, поющую телеведущую увели в гримерку под руки.

Не секрет, что последние 2 года Ольга Бузова работает на износ. Телезнаменитость практически каждый день признается поклонникам, что ей не хватает времени все успевать, поэтому время от времени ей приходится жертвовать своим отдыхом и сном.

И вот на днях Ольга решила дать сразу два концерта в один день, что, как оказалось, негативно отразилось на ее молодом организме. 30 марта Бузова дала концерт в Подольске.

Стоит отметить, что выступление в Ледовом дворце «Витязь» буквально взорвало Интернет, ведь ведущая реалити-шоу «Дом-2» не только поразила зрителей своим пением и постановками, но и страстным поцелуем хип-хоп с рэп-исполнителем Алексеем Свиком.

Ольге Бузовой стало плохо после второго подряд концерта

После этого концерта Бузова, позабыв об отдыхе, отправилась в ночной клуб в Мытищах, где ей тоже предстояло выступить. Оказывается, что именно в этом заведении Ольге и стало плохо.

По мнению многочисленных поклонников певицы, их любимица попросту устала от такого жесткого графика, поэтому ее организм не выдержал. Нужно сказать, что концерт Бузова все-таки смогла дать, однако сразу же после последней песни ее увели под руки в гримерку, сообщает msk.kp.

«Было видно, что она плохо себя чувствует..», - заявляют фанаты, которые наблюдали за концертом Бузовой в ночном клубе в Мытищах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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