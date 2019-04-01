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«Будто чуть раздета»: Юлия Ковальчук высказалась о красной помаде

Юлия Ковальчук в описании к селфи-фото с красной помадой, появившемся в ее Instagram-аккаунте, отметила, что в этом цвете есть что-то особенное. Яркие губы, по мнению артистки, усиливают сексуальность и ощущения «полуобнаженности».
«Будто чуть раздета»: Юлия Ковальчук высказалась о красной помаде

Существует множество оттенков помады, отметила звезда, однако красная делает женщину более желанной. Ковальчук, ярко подчеркнув губы, чувствует себя «чуточку раздетой». Звезда поинтересовалась у поклонниц, как они воспринимают такой вызывающий цвет.

Фолловеры согласились с размышлениями певицы о красной помаде, действительно освежающей образ и притягивающей взгляд. Ковальчук, по мнению фанатов, очень идет такой цвет, наполняющий ее сексуальностью и особым очарованием. Артистка решила не только сделать ярче макияж, но и с приходом весны отказаться от темных оттенков в своем гардеробе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:00

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