«Будто чуть раздета»: Юлия Ковальчук высказалась о красной помаде

Существует множество оттенков помады, отметила звезда, однако красная делает женщину более желанной. Ковальчук, ярко подчеркнув губы, чувствует себя «чуточку раздетой». Звезда поинтересовалась у поклонниц, как они воспринимают такой вызывающий цвет.Фолловеры согласились с размышлениями певицы о красной помаде, действительно освежающей образ и притягивающей взгляд. Ковальчук, по мнению фанатов, очень идет такой цвет, наполняющий ее сексуальностью и особым очарованием. Артистка решила не только сделать ярче макияж, но и с приходом весны отказаться от темных оттенков в своем гардеробе.