Скорость спорткара McLaren 720S оказазалась большей, чем заявил производитель





McLaren 720S относится к семейству Super Series со средним расположением двигателя британского автопроизводителя McLaren. На данный момент автомобиль считается одним из самых быстрых спорткаров. «Сердце машины» V8 имеет объем 4,0 литра, отдачу в 710 «лошадей» и 770 Нм крутящего момента.По паспорту максимальная скорость модели 720S достигает отметки 341 км/ч, а разгоняется с нуля до «сотни» всего за 2,9 секунды, что быстрее перехода светофора с желтого на зеленый свет. Однако, недавно на Youtube была опубликована видеозапись, на котором McLaren 720S развил скорость в 346 км/ч.Пресс-служба британской компании McLaren Automotive Limited расхождения в показаниями обосновала тем, что на полигонах испытаний были использованы разные устройства для измерения скорости.