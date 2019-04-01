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Скорость спорткара McLaren 720S оказазалась большей, чем заявил производитель

Производитель спорткара McLaren 720S заявил, что максимальная скорость автомобиля составляет 341 км/ч. Однако, недавно на YouTube была опубликована видеозапись, на которой отметка достигает 346 км/ч.
Скорость спорткара McLaren 720S оказазалась большей, чем заявил производитель

McLaren 720S относится к семейству Super Series со средним расположением двигателя британского автопроизводителя McLaren. На данный момент автомобиль считается одним из самых быстрых спорткаров. «Сердце машины» V8 имеет объем 4,0 литра, отдачу в 710 «лошадей» и 770 Нм крутящего момента.

По паспорту максимальная скорость модели 720S достигает отметки 341 км/ч, а разгоняется с нуля до «сотни» всего за 2,9 секунды, что быстрее перехода светофора с желтого на зеленый свет. Однако, недавно на Youtube была опубликована видеозапись, на котором McLaren 720S развил скорость в 346 км/ч.

Пресс-служба британской компании McLaren Automotive Limited расхождения в показаниями обосновала тем, что на полигонах испытаний были использованы разные устройства для измерения скорости.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:55

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