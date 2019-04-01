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Светлана Лобода не любит носить золотые украшения

Светлана Лобода стала героиней шоу "Вечерний Ургант", где она сообщила о том, что не любит носить золотые украшения. Также исполнительница рассказала, что не стесняется ходить в бижутерии.

Светлана Лобода не любит носить золотые украшения

Светлана Лобода появилась в студии в черном пиджаке украшенном пайетками, шортах, темном гольфе и в босоножках на каблуке. Иван Ургант решил пошутить насчет внешнего вида исполнительницы и спросил у нее, не забыла ли она надеть штаны. Певица громко рассмеялась и сообщила, что она в шортах. Также ведущий юмористического шоу "Вечерний Ургант" обратил внимание на украшения, которые надела Светлана Лобода.

Светлана Лобода не любит носить золотые украшения

Он поинтересовался, почему на знаменитости нет золота, а только серебро. Певица ответила, что это просто бижутерия, поскольку она не любит носить золотые украшения. Звезда добавила, что очень спокойно относится к драгоценностям. Также Светлана Лобода рассказала, что старается все свое свободное время уделять дочерям Евангелине и Тильде.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:37

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