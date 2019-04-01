Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову справиться с переживаниями из-за гибели сына

Для Певцова шоком стала смерть 22-летнего наследника Даниила в сентябре 2012 года. Молодой человек на встрече выпускников оступился и упал с балкона. Внимание прессы в связи со случившимся было приковано к звездному отцу погибшего, поэтому Дроздова решила «украсть» мужа. Знаменитость, чтобы уберечь избранника от любопытных глаз и немного отвлечь, увезла его за границу.Актриса мечтала родить любимому человеку ребенка, но не могла забеременеть и винила в этом ранний аборт. 15 лет у супругов не получалось стать родителями. Устав от походов по клиникам, звездная пара обратилась к вере, начала посещать святые места, оставлять пожертвования в детских домах. Рождение в 2007 году сына Елисея стало для знаменитой четы настоящим чудом.В период беременности 42-летняя Дроздова набрала 25 кг, а после родов у нее случился нервный срыв. В сложные для супруги моменты Певцов не оставлял ее ни на минуту, проявляя терпение и заботу. Сейчас у звездной пары все хорошо, они счастливы, занимаются любимым делом и радуются подрастающему «божьему подарку».