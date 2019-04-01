Младшая сестра Анастасии Костенко пришла на вечеринку в ее платье за 20 долларов
Родственница третьей супруги Дмитрия Тарасова – 25-летней модели из Сальска Анастасии Костенко появилась на вечеринке в наряде своей старшей сестры.
Сообщается, что за это платье в свое время Анастасия заплатила 20 долларов.
Не секрет, что 29 марта 2019 года Костенко отпраздновала свой 25-й день рождение. Впрочем, само торжество по этому случаю прошло только вчера. Для мероприятия звездное семейство выбрало развлекательный комплекс на Арбате, где они собрали всех своих самых близких и родных людей.
Отметим, что и в этот раз звездной гостей на вечеринке Костенко и Тарасова стала известная российская исполнительница Ханна, которую ранее бывшая жена футболиста – Ольга Бузова считала своей близкой подругой.
Сейчас в социальных сетях продолжают активно появляться новые фотографии и видеозапись с празднования дня рождения Анастасии. Многие интернет-пользователи обращают внимание на внешний вид гостей вечеринки. По словам одной из подруг Костенко, она решила прийти на мероприятии в платье, которое сшила ей виновница торжества.
Как бы то ни было, но больше всего фолловеров заинтересовал наряд младшей сестры Анастасии. Читатели убеждены, что уже видели это платье и даже вспомнили, когда именно Костенко выходила в свет в этом же образе.
Выяснилось, что модель появлялась в этом наряде на 30 дне рождении своего любимого супруга. Тогда же пользователи Сети и обнародовали стоимость платья. По информации, наряд Анастасии стоит 20 долларов, пишет StarHit.
Сообщается, что за это платье в свое время Анастасия заплатила 20 долларов.
Не секрет, что 29 марта 2019 года Костенко отпраздновала свой 25-й день рождение. Впрочем, само торжество по этому случаю прошло только вчера. Для мероприятия звездное семейство выбрало развлекательный комплекс на Арбате, где они собрали всех своих самых близких и родных людей.
Отметим, что и в этот раз звездной гостей на вечеринке Костенко и Тарасова стала известная российская исполнительница Ханна, которую ранее бывшая жена футболиста – Ольга Бузова считала своей близкой подругой.
Сейчас в социальных сетях продолжают активно появляться новые фотографии и видеозапись с празднования дня рождения Анастасии. Многие интернет-пользователи обращают внимание на внешний вид гостей вечеринки. По словам одной из подруг Костенко, она решила прийти на мероприятии в платье, которое сшила ей виновница торжества.
Как бы то ни было, но больше всего фолловеров заинтересовал наряд младшей сестры Анастасии. Читатели убеждены, что уже видели это платье и даже вспомнили, когда именно Костенко выходила в свет в этом же образе.
Выяснилось, что модель появлялась в этом наряде на 30 дне рождении своего любимого супруга. Тогда же пользователи Сети и обнародовали стоимость платья. По информации, наряд Анастасии стоит 20 долларов, пишет StarHit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28