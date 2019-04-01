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Младшая сестра Анастасии Костенко пришла на вечеринку в ее платье за 20 долларов

Родственница третьей супруги Дмитрия Тарасова – 25-летней модели из Сальска Анастасии Костенко появилась на вечеринке в наряде своей старшей сестры.

Младшая сестра Анастасии Костенко пришла на вечеринку в ее платье за 20 долларов

Сообщается, что за это платье в свое время Анастасия заплатила 20 долларов.

Не секрет, что 29 марта 2019 года Костенко отпраздновала свой 25-й день рождение. Впрочем, само торжество по этому случаю прошло только вчера. Для мероприятия звездное семейство выбрало развлекательный комплекс на Арбате, где они собрали всех своих самых близких и родных людей.

Отметим, что и в этот раз звездной гостей на вечеринке Костенко и Тарасова стала известная российская исполнительница Ханна, которую ранее бывшая жена футболиста – Ольга Бузова считала своей близкой подругой.

Младшая сестра Анастасии Костенко пришла на вечеринку в ее платье за 20 долларов

Сейчас в социальных сетях продолжают активно появляться новые фотографии и видеозапись с празднования дня рождения Анастасии. Многие интернет-пользователи обращают внимание на внешний вид гостей вечеринки. По словам одной из подруг Костенко, она решила прийти на мероприятии в платье, которое сшила ей виновница торжества.

Как бы то ни было, но больше всего фолловеров заинтересовал наряд младшей сестры Анастасии. Читатели убеждены, что уже видели это платье и даже вспомнили, когда именно Костенко выходила в свет в этом же образе.

Выяснилось, что модель появлялась в этом наряде на 30 дне рождении своего любимого супруга. Тогда же пользователи Сети и обнародовали стоимость платья. По информации, наряд Анастасии стоит 20 долларов, пишет StarHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28

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