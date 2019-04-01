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Турецкая "кошка - феминистка" после нападения на мужчин стала звездой Сети

В Сети появилось смешное видео, которое стремительно набирает популярность. На нем турецкая "кошка - феминистка" нападает на мужчин, не пуская их в магазин.
Турецкая "кошка - феминистка" после нападения на мужчин стала звездой Сети

Возле магазина в стамбульском районе Байрампаша живет кошка, которая прославилась своей неприязнью к посетителям мужского пола. Видео, выложенное в Сеть, уже привлекло внимание многих пользователей.

Ситуация интересна тем, что животное не пытается преградить дорогу в магазин представительницам слабого пола. Их она спокойно пропускает вперед. Мужчинам повезло меньше. Кошка поджидает своих недругов за углом, а потом нападает на них.

Кто-то из турков сердится, а кто-то просто растерян от такой недоброжелательности со стороны уличной жительницы. На видео также заметно, что она совсем не боится атаковать и собак, которые намного больше ее.

Так как женщин и детей кошка не трогает, пользователи в Сети назвали ее «феминисткой». Удивительно, что хозяева торговой точки «А101» не знали о существовании соседки до тех пор, пока не увидели свой магазин в новостях, которые посвящались этой необычной защитнице.

Владельцы магазина не долго думали и решили стать для кошки опекунами. Они сделали её своим сторожем после необходимых прививок у ветеринара и дали имя Быджир. Кошка также может похвастаться своим новым небольшим домиком, установленным возле магазина.

Конечно же, найдутся люди, которых кошка-сторож не порадует, ведь она и дальше будет нападать на мужчин и отпугивать их, но это продлится недолго. Быджир была осмотрена ветеринарами и как выяснилось- она беременна. Следовательно, все нападки на турков можно объяснить простой защитной реакцией будущей мамы.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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