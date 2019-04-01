Мама Виктории Романец после операций выглядит ровесницей дочери





Теперь Вика и ее мама выглядят как ровесницы.Поклонникам проекта наверняка известно, что Виктория Романец пристально следит за своей внешностью. Салоны красоты, посещение пластических хирургов, стали для жены Антона Гусева нормой жизни. В конечном итоге это поменяло ее внешность.Теперь данному примеру последовала ее мама, Ангелина Власюк. Кстати, она несколько раз была гостьей телешоу.Судя по выложенным в сеть фото, Власюк решила, говоря современным языком, себя полностью "перекроить".В сети появились новые фото, где женщина выглядит молодой. Она нарастила волосы и сделала эффективную прическу. Кроме того, явно заметны элементы пластики.