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Мама Виктории Романец после операций выглядит ровесницей дочери

Мать звезды скандальной телестройки "Дом-2" Виктории Романец изменилась до неузнаваемости.

Теперь Вика и ее мама выглядят как ровесницы.

Мама Виктории Романец после операций выглядит ровесницей дочери

Поклонникам проекта наверняка известно, что Виктория Романец пристально следит за своей внешностью. Салоны красоты, посещение пластических хирургов, стали для жены Антона Гусева нормой жизни. В конечном итоге это поменяло ее внешность.

Теперь данному примеру последовала ее мама, Ангелина Власюк. Кстати, она несколько раз была гостьей телешоу.

Мама Виктории Романец после операций выглядит ровесницей дочери

Судя по выложенным в сеть фото, Власюк решила, говоря современным языком, себя полностью "перекроить".

В сети появились новые фото, где женщина выглядит молодой. Она нарастила волосы и сделала эффективную прическу. Кроме того, явно заметны элементы пластики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

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